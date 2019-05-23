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23.05.2019, 09:15

Исключат ли бокс из программы Олимпийских игр. МОК принял решение

Исключат ли бокс из программы Олимпийских игр. МОК принял решение - Фото
Бокс (фото - Pixabay)

Бокс остается олимпийским видом спорта, но у AIBA отобрали право организовывать турнир и квалификации

Бокс не будут исключать из программы Олимпийских игр-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет.

В свою очередь, Международная ассоциация бокса (AIBA) лишена права организовывать турниры и квалификации из-за проблем с финансовой отчестностью, некомпетентной работой судей и системой организации турниров.

Согласно решению МОК, организацию олимпийского и квалификационных турниров поручат рабочей группе, которую возглавил член Олимпийского комитета Японии.

Отбор на Олимпиаду пройдет с января по май 2020 года. Бокс был в программе всех Олимпиад с 1920 года, несмотря на то, что возникали споры из-за судейства и подозрения в договорных поединков. 

На Олимпиаде-2012 больше всего медалей для Украины выиграли именно боксеры. Чемпионами стали Александр Усик и Василий Ломаченко.

Читайте также: Бокс впервые за 100 лет могут исключить из программы Олимпиады

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Теги: бокс, Олимпийские игры, Олимпиада, токио-2020, AIBA, Международная ассоциация бокса
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