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Украина и Беларусь хотят вместе принять Олимпийские игры: когда

Украина и Беларусь хотят вместе принять Олимпийские игры: когда - Фото
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко (фото: president.gov.ua)
04.10.2019, 18:51

Лукашенко сказал, что такое предложение сделал Зеленский

Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире, передает БЕЛТА.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", - заявил президент Беларуси.

Уже известно, где состоятся летние Олимпийские игры-2020 (Токио, Япония), 2024 (Париж, Франция) и 2028 (Лос-Анджелес, США). 

Таким образом, летняя Олимпиада 2032 - ближайшая, на проведение которой могут претендовать Украина и Беларусь.

Олимпийские игры еще никогда не проводились в двух странах одновременно.

Украина совместно с Польшей принимала турнир по футболу Евро-2012, а Беларусь - Европейские игры-2019.

Сегодня, благодаря переговорам в Житомире Зеленского и Лукашенко, был помилован и вернулся в Украину журналист Павел Шаройко, которого в 2018 году в Беларуси приговорили к тюремному заключению за шпионаж.

Также на встрече президентов Беларуси и Украины обсуждали альтернативные пути поставок энергоресурсов.

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