Украина и Беларусь хотят вместе принять Олимпийские игры: когда

Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире, передает БЕЛТА.
"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", - заявил президент Беларуси.
Уже известно, где состоятся летние Олимпийские игры-2020 (Токио, Япония), 2024 (Париж, Франция) и 2028 (Лос-Анджелес, США).
Таким образом, летняя Олимпиада 2032 - ближайшая, на проведение которой могут претендовать Украина и Беларусь.
Олимпийские игры еще никогда не проводились в двух странах одновременно.
Украина совместно с Польшей принимала турнир по футболу Евро-2012, а Беларусь - Европейские игры-2019.
Сегодня, благодаря переговорам в Житомире Зеленского и Лукашенко, был помилован и вернулся в Украину журналист Павел Шаройко, которого в 2018 году в Беларуси приговорили к тюремному заключению за шпионаж.
Также на встрече президентов Беларуси и Украины обсуждали альтернативные пути поставок энергоресурсов.
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