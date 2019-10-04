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В Киев вернулся осужденный в Беларуси украинский журналист

В Киев вернулся осужденный в Беларуси украинский журналист - Фото
Павел Шаройко Фото: Facebook
04.10.2019, 14:43

Президент сообщил в Twitter, что Павел Шаройко был помилован

Украинский журналист Павел Шаройко, которого в 2018 году в Беларуси приговорили к тюремному заключению за шпионаж, вернулся в Украину. Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, возвращение Шаройко в Украину стало возможным в результате переговоров президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

Зеленский сообщил в Twitter, что Шаройко был помилован.

В 2012-2014 годах Шаройко работал корреспондентом агентства УНИАН в Минске, а с 2015 года - на Украинском радио.

Был задержан белорусскими правоохранительными органами два года назад, а 19 февраля 2018 - приговорен Верховным судом Беларуси к лишению свободы сроком на 8 лет за якобы шпионаж.

Белоруса Юрия Политику задержали в Украине в июне 2017 года по подозрению в шпионаже. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает.

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Владимир Зеленский Павел Шаройко шпионаж александр лукашенко
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