Олимпиада-2021 в Токио состоится, но по упрощенному сценарию

Олимпийские игры 2020 в Токио (Фото: Franck Robichon/ЕРА)

Летняя Олимпиада в Токио, которая должна была состояться в июле этого года, но из-за угрозы коронавируса была перенесена на год, состоится по "упрощенной" процедуре. Об этом сообщил исполнительный директор Игр-2020 Тоширо Муто, передает BBC-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Олимпиада не будет проводиться пышно, ее организаторы работают над более чем 200 идеями для упрощения и сокращения расходов.

Тоширо Муто также заявил, что организаторы не исключили уменьшения количества болельщиков, однако график спортивных соревнований пока остается неизменным.

Отмечается, что председатель организационного комитета Токио-2020 Иосиро Мори отказался обсуждать возможность полной отмены Игр.

"Неправильно обсуждать предположения, основанные на гипотетическом сценарии, поэтому наша позиция – вообще не рассматривать вопрос об отмене Игр", – сказал он.

24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Международный олимпийский комитет согласился перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.