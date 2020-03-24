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Коронавирус. Япония и МОК договорились перенести Олимпиаду-2020

Коронавирус. Япония и МОК договорились перенести Олимпиаду-2020 - Фото
Олимпийские игры 2020 в Токио (Фото: Franck Robichon/ЕРА)
24.03.2020, 15:05

Олимпиаду-2020 перенесут на год

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Reuters

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Премьер Японии не назвал даты проведения Олимпиады, но сказал, что она состоится не раньше лета следующего года, информирует Русская служба Би-би-си. Также он заявил, что Токио проведет Олимпийские и Паралимпийские игры в знак победы над коронавирусом.

  • 17 марта сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.
  • 23 марта сообщалось, что УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.

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Владислав Сердюк
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