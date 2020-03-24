Коронавирус. Япония и МОК договорились перенести Олимпиаду-2020

Олимпийские игры 2020 в Токио (Фото: Franck Robichon/ЕРА)

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Reuters.

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Премьер Японии не назвал даты проведения Олимпиады, но сказал, что она состоится не раньше лета следующего года, информирует Русская служба Би-би-си. Также он заявил, что Токио проведет Олимпийские и Паралимпийские игры в знак победы над коронавирусом.

17 марта сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.

23 марта сообщалось , что УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.

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