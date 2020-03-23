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Официально. УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Официально. УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса - Фото
Фото: УЕФА
23.03.2020, 20:31

Из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально принял решение отложить финалы турниров, первоначально запланированные на май 2020 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в Европе.

Переносятся такие матчи:

- финал Лиги чемпионов среди женщин;

- финал Лиги Европы;

- финал Лиги чемпионов.

Новые даты игр пока не назначены.

Сообщается, что рабочая группа, созданная на прошлой неделе в ходе телефонной конференции среди заинтересованных сторон европейского футбола под председательством президента УЕФА Александра Чеферина, проанализирует имеющиеся варианты. Группа уже приступила к работе над составлением нового календаря.

  • 17 марта сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.

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Медведева Наталия
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