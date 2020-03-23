Официально. УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально принял решение отложить финалы турниров, первоначально запланированные на май 2020 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Отмечается, что решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в Европе.
Переносятся такие матчи:
- финал Лиги чемпионов среди женщин;
- финал Лиги Европы;
- финал Лиги чемпионов.
Новые даты игр пока не назначены.
Сообщается, что рабочая группа, созданная на прошлой неделе в ходе телефонной конференции среди заинтересованных сторон европейского футбола под председательством президента УЕФА Александра Чеферина, проанализирует имеющиеся варианты. Группа уже приступила к работе над составлением нового календаря.
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