В Украине прекращаются все соревнования по футболу

Фото: uaf.ua

Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу и футзалу в Украине. Об этом сообщается на сайте УАФ.

В частности ассоциация распорядилась приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ.

Приостанавливаются также футзальные детско-юношеские соревнования и соревнования среди девичьих команд во всех возрастных категориях.

Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.