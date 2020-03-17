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В Украине прекращаются все соревнования по футболу

В Украине прекращаются все соревнования по футболу - Фото
Фото: uaf.ua
17.03.2020, 19:53

Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу

Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу и футзалу в Украине. Об этом сообщается на сайте УАФ.

В частности ассоциация распорядилась приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ.

Приостанавливаются также футзальные детско-юношеские соревнования и соревнования среди девичьих команд во всех возрастных категориях.

Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. 

Ребрина Вадим
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