Украинский супертяжеловес "Фауст" Выхрист ярко победил чемпиона Испании – видео нокаута

Яркую победу в третьем поединке на профессиональном ринге одержал украинский супертяжеловес Виктор "Faust" Выхрист (3-0, 3 KO), жестко нокаутировав в третьем раунде чемпиона Испании Габриэля Энгуэму. Об этом пишет Vringe.

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28-летний проспект из Светловодска сразу же агрессивно включился к бой, наседал на противника и все время пытался задеть того коронным прямым ударом справа. Энгуэма старался боксировать внимательно и не тушевался под натиском, несколько раз опасно сработав на опережение.

Но преимущество Выхриста "было очевидным, хоть блицкриг и не удался", пишет источник. В третьем раунде Виктор одновременно с гонгом отправил испанца в нокаут правым прямым – КО 3.

В конце лета украинец Виктор Постол устроил конкурентный бой с чемпионом мира WBO/WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом, но уступил по очкам.

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Видео: XSPORT.ua