Украинский супертяжеловес "Фауст" Выхрист ярко победил чемпиона Испании – видео нокаута

Яркую победу в третьем поединке на профессиональном ринге одержал украинский супертяжеловес Виктор "Faust" Выхрист (3-0, 3 KO), жестко нокаутировав в третьем раунде чемпиона Испании Габриэля Энгуэму. Об этом пишет Vringe.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
28-летний проспект из Светловодска сразу же агрессивно включился к бой, наседал на противника и все время пытался задеть того коронным прямым ударом справа. Энгуэма старался боксировать внимательно и не тушевался под натиском, несколько раз опасно сработав на опережение.
Но преимущество Выхриста "было очевидным, хоть блицкриг и не удался", пишет источник. В третьем раунде Виктор одновременно с гонгом отправил испанца в нокаут правым прямым – КО 3.
Читайте также: Тайсон во время тренировки чуть не нокаутировал тренера мощным ударом – видео
Видео: XSPORT.ua