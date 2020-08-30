Бокс. Постол уступил Рамиресу по очкам - видео лучших моментов боя

В Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок между украинцем Виктором Постолом и американцем Хосе Рамиресом. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. Поединок закончился победой Рамиреса по очкам.

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Бой продлился все 12 раундов. Рамирес чаще атаковал, а Постол держал дистанцию и пытался контратаковать. Ближе к концу боя Постол чаще уходил в клинч.

Победу судьи отдали Рамиресу, которому удалось сохранить у себя два чемпионских пояса. Это его 26-я победа на профессиональном ринге.

23 июля стало известно, что в сентябре состоится бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

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