За семь секунд. Самый быстрый нокаут в истории женского бокса: видео

Американка Сениеса Эстрада почти повторила рекорд 1947 года, когда бой закончился нокаутом на четвертой секунде

Американка Сениеса Эстрада нокаутировала Миранду Аткинс за семь секунд, по данным сайта боксерской статистики boxrec.com это самый быстрый нокаут в истории женского бокса.

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Аткинс вышла на бой вместо Джеки Калво, которая не смогла принять в нем участие.

A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo — DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020

Эстраде понадобилось семь ударов в течение первых семи секунд боя, чтобы нокаутировать соперницу. Аткинс не успела нанести ни одного удара.

Согласно книге рекордов Гиннеса, отмечает DAZN, самый быстрый нокаут в истории бокса принадлежит Майку Коллинсу в бою с Патом Браунсоном 4 ноября 1947 года, ему понадобилось четыре секунды для победы над соперником.

На счету Эстрады 19 поединков и 19 побед, восемь из них нокаутом.

23 июля стало известно, что в сентябре состоится бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

Денис Юдин

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