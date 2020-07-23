Бокс. Подтвержден бой Майка Тайсона с Роем Джонсом в сентябре в Лос-Анджелесе

На момент боя Тайсону будет 54 года, Джонсу — 51

12 сентября в Лос-Анджелесе (США), на стадионе Dignity Health Sports Park состоится бой легенд ринга — Майка Тайсона (50-6, 44 КО) и Роя Джонса (66-9, 47 КО). Об этом сообщает сайт vringe.com.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бой будет состоять из восьми раундов. Бойцы, по законам штата, должны быть в шлемах. Но, по некоторым данным, отмечает издание, для этого шоу сделают исключение. Также известно, что боксеры будут выступать в 12-унцовых перчатках.

На момент боя Тайсону будет 54 года, Рою — 51.

"Мы матерые боксеры и знаем, как о себе позаботиться. С нами все будет в порядке. Почему я возвращаюсь? Потому что могу. И другие могут. То, что тебе 54 года, не значит, что надо начинать новую карьеру, или что жизнь закончена. Вовсе нет, когда чувствуешь себя так распрекрасно, как я сейчас", — сказал Тайсон.

В мае Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях. Он сказал, что хочет набрать физическую форму, которой будет достаточно для трех-четырех раундов. Выручку намерен направить на благотворительность. "Несколько благотворительных выставочных боев, чтобы помочь бездомным и таким же пострадавшим от наркотиков негодяям как я ", - сказал он.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.