Бокс. Майк Тайсон во время тренировки чуть не нокаутировал тренера мощным ударом – видео

54-летний культовый боксер Майк Тайсон продолжает тренироваться перед боем с Роем Джонсоном-младшим, который состоится в конце ноября

54-летний легендарный боксер Майк Тайсон чуть не нокаутировал тренера Рафаэля Кордейро во время подготовки к бою Роем Джонсоном-младшим, запланированным на 28 ноября. Видео опубликовано в Instagram Кордейро.

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На видео Тайсон отрабатывал комбинации на лапах. В один из моментов боксер чуть не пробил мощным ударом в лицо Кордейро. Тот, вероятно, успел увернуться.

В комментарии к посту Кордейро написал: "Точность".

В мае Тайсон объявил , что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.

объявил В июле подтвердился бой Тайсона с Джонсом в Лос-Анджелесе. Он должен был состояться в сентябре.

В августе поединок перенесли. Теперь он должен состояться 28 ноября.

Владислав Сердюк

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