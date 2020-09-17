Бокс. Майк Тайсон во время тренировки чуть не нокаутировал тренера мощным ударом – видео
17.09.2020, 11:50
Майк Тайсон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
54-летний культовый боксер Майк Тайсон продолжает тренироваться перед боем с Роем Джонсоном-младшим, который состоится в конце ноября
54-летний легендарный боксер Майк Тайсон чуть не нокаутировал тренера Рафаэля Кордейро во время подготовки к бою Роем Джонсоном-младшим, запланированным на 28 ноября. Видео опубликовано в Instagram Кордейро.
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На видео Тайсон отрабатывал комбинации на лапах. В один из моментов боксер чуть не пробил мощным ударом в лицо Кордейро. Тот, вероятно, успел увернуться.
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В комментарии к посту Кордейро написал: "Точность".
- В мае Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.
- В июле подтвердился бой Тайсона с Джонсом в Лос-Анджелесе. Он должен был состояться в сентябре.
- В августе поединок перенесли. Теперь он должен состояться 28 ноября.
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