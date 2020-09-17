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Бокс. Майк Тайсон во время тренировки чуть не нокаутировал тренера мощным ударом – видео

17.09.2020, 11:50
Бокс. Майк Тайсон во время тренировки чуть не нокаутировал тренера мощным ударом – видео - Фото
Майк Тайсон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

54-летний культовый боксер Майк Тайсон продолжает тренироваться перед боем с Роем Джонсоном-младшим, который состоится в конце ноября

54-летний легендарный боксер Майк Тайсон чуть не нокаутировал тренера Рафаэля Кордейро во время подготовки к бою Роем Джонсоном-младшим, запланированным на 28 ноября. Видео опубликовано в Instagram Кордейро. 

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На видео Тайсон отрабатывал комбинации на лапах. В один из моментов боксер чуть не пробил мощным ударом в лицо Кордейро. Тот, вероятно, успел увернуться.

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Precision! @miketyson #thebaddestmanontheplanet #miketyson #boxing #kingsmma #bellator #ufc #mma #huntingtonbeach @ufc @joerogan @danawhite

Публикация от Rafael Cordeiro (@kingsmma_hb)

В комментарии к посту Кордейро написал: "Точность".

  • В мае Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.
  • В июле подтвердился бой Тайсона с Джонсом в Лос-Анджелесе. Он должен был состояться в сентябре.
  • В августе поединок перенесли. Теперь он должен состояться 28 ноября. 
Владислав Сердюк
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