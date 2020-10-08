Футбол. Повторное тестирование показало коронавирус у 18 человек из ФК "Шахтер"

По результатам повторного тестирования ФК "Шахтер" на COVID-19 у девятерых игроков и девятерых человек из персонала команды — положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме, уточнили там.

Все заболевшие, говорят в "Шахтере", уходят на десятидневную самоизоляцию.

В клубе также добавили, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением заболевших, 9 октября вернутся к тренировкам.