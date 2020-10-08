Футбол. Повторное тестирование показало коронавирус у 18 человек из ФК "Шахтер"
08.10.2020, 22:06
Андрей Пятов (Фото: пресс-служба ФК Шахтер)
Все заболевшие, говорят в "Шахтере", уходят на десятидневную самоизоляцию
По результатам повторного тестирования ФК "Шахтер" на COVID-19 у девятерых игроков и девятерых человек из персонала команды — положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме, уточнили там.
Все заболевшие, говорят в "Шахтере", уходят на десятидневную самоизоляцию.
В клубе также добавили, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением заболевших, 9 октября вернутся к тренировкам.
- 4 октября, после матча с черниговской "Десной" в ФК "Шахтер" сообщили о положительных тестах на коронавирус двух принимавших участие во встрече игроков — Андрея Пятова и Тараса Степаненко.
- 5 октября в лагере сборной отмечали, что четыре игрока "Шахтера", которые находятся на самоизоляции из-за вспышки COVID-19 в клубе, могут присоединиться к команде после того, как получат два негативных теста на коронавирус.
- 6 октября сообщалось, что первый тест дал негативный результат.
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