Шедевры. FIFA выбрала 10 лучших голов года – видео

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За премию Пушкаша поборются со звездными Луисом Суаресом и Сон Хен Мином поборются футболисты из разных чемпионатов, в частности – ЮАР и Ирландии

Международная федерация футбола FIFA выбрала 10 голов, которые поборются за звание лучшего гола сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что автор лучшего гола года получит премию Пушкаша. В прошлом году ее получил 18-летний венгерский хавбек Даниэль Жори за гол бисиклетой.

В это году в топ-10 вошли голы (в скобках – за кого забит гол):

Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго");

Луис Суарез ("Барселона");

Сон Хен Мин ("Тоттенхэм");

Златко Юнузович ("Ред Булл" Зальцбург); 

Андре Пьер-Жиньяк ("Тигрес");

Хломфо Кекана ("Мамелоди Сандаунз");

Леонель Киноньес ("Депортиво Макара");

Софи Ингл ("Челси", женская команда);

Каролин Уэйр ("Манчестер Сити", женская команда).

Победитель будет выбран жюри, в который войдут легенды футбола, и болельщиками со всего мира – они могут проголосовать на сайте FIFA

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Теги: премия пушкаша, гол, лучшие голы, видео, футбол, fifa, Луис Суарес, сон хен мин
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