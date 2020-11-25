Шедевры. FIFA выбрала 10 лучших голов года – видео

Международная федерация футбола FIFA выбрала 10 голов, которые поборются за звание лучшего гола сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что автор лучшего гола года получит премию Пушкаша. В прошлом году ее получил 18-летний венгерский хавбек Даниэль Жори за гол бисиклетой.

В это году в топ-10 вошли голы (в скобках – за кого забит гол):

Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго");

Луис Суарез ("Барселона");

Сон Хен Мин ("Тоттенхэм");

Златко Юнузович ("Ред Булл" Зальцбург);

Андре Пьер-Жиньяк ("Тигрес");

Хломфо Кекана ("Мамелоди Сандаунз");

Леонель Киноньес ("Депортиво Макара");

Софи Ингл ("Челси", женская команда);

Каролин Уэйр ("Манчестер Сити", женская команда).

Победитель будет выбран жюри, в который войдут легенды футбола, и болельщиками со всего мира – они могут проголосовать на сайте FIFA.

Сегодня FIFA также объявила список претендентов на звание лучшего игрока, вратаря и тренера года.

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