Шедевры. FIFA выбрала 10 лучших голов года – видео

Международная федерация футбола FIFA выбрала 10 голов, которые поборются за звание лучшего гола сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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Отмечается, что автор лучшего гола года получит премию Пушкаша. В прошлом году ее получил 18-летний венгерский хавбек Даниэль Жори за гол бисиклетой.
В это году в топ-10 вошли голы (в скобках – за кого забит гол):
Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго");
Луис Суарез ("Барселона");
Сон Хен Мин ("Тоттенхэм");
Златко Юнузович ("Ред Булл" Зальцбург);
Андре Пьер-Жиньяк ("Тигрес");
Хломфо Кекана ("Мамелоди Сандаунз");
Леонель Киноньес ("Депортиво Макара");
Софи Ингл ("Челси", женская команда);
Каролин Уэйр ("Манчестер Сити", женская команда).
Победитель будет выбран жюри, в который войдут легенды футбола, и болельщиками со всего мира – они могут проголосовать на сайте FIFA.
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