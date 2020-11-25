UA

Футбол. FIFA объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера года – список

25.11.2020, 13:53
Футбол. FIFA объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера года – список - Фото
Футболист года (фото - FIFA)

Международная федерация футбола FIFA огласила список из 11 кандидатов на звание лучшего футболиста года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В него вошли (в скобках – гражданство, клуб):

Роберт Левандовски (Польша, "Бавария");

Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус");

Лионель Месси (Аргентина, "Барселона");

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль");

Серхио Рамос (Испания, "Реал");

Неймар (Бразилия, "ПСЖ");

Киллиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");

Мохаммед Саллах (Египет, "Ливерпуль");

Тиаго Алькантара (Испания, "Бавария", в сентябре перешел "Ливерпуль");

Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити");

Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль").

Читайте также: "Ситуация безумная". Футболист "Динамо" рассказал о вспышке коронавируса в клубе

На звание лучшего вратаря года претендуют:

Алиссон Беккер (Бразилия, "Ливерпуль");

Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал");

Кейлор Навас (Коста-Рика, "ПСЖ");

Мануэль Нойер (Германия, "Бавария");

Ян Облак (Словения, "Атлетико");

Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").

За титул лучшего тренера года поборются:

Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс Юнайтед");

Ханс-Дитер Флик (Германия, "Бавария");

Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль");

Хулен Лопетеги (Испания, "Севилья");

Зинедин Зидан (Франция, "Реал").

  • В этом году из-за пандемии коронавируса впервые не будет вручаться Золотой мяч – традиционная награда лучшему игроку года в Европе от авторитетного журнала France football.

Читайте также: "Их невозможно было остановить". Луческу отреагировал на разгром "Динамо" от "Барселоны"

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
золтой мяч fifa футболист тренер вратарь роберт левандовски криштиану роналду Лионель Месси Вирджил ван Дейк марсело бьелса

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 