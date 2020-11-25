Футбол. FIFA объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера года – список

Международная федерация футбола FIFA огласила список из 11 кандидатов на звание лучшего футболиста года.

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В него вошли (в скобках – гражданство, клуб):

Роберт Левандовски (Польша, "Бавария");

Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус");

Лионель Месси (Аргентина, "Барселона");

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль");

Серхио Рамос (Испания, "Реал");

Неймар (Бразилия, "ПСЖ");

Киллиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");

Мохаммед Саллах (Египет, "Ливерпуль");

Тиаго Алькантара (Испания, "Бавария", в сентябре перешел "Ливерпуль");

Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити");

Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль").

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На звание лучшего вратаря года претендуют:

Алиссон Беккер (Бразилия, "Ливерпуль");

Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал");

Кейлор Навас (Коста-Рика, "ПСЖ");

Мануэль Нойер (Германия, "Бавария");

Ян Облак (Словения, "Атлетико");

Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").

За титул лучшего тренера года поборются:

Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс Юнайтед");

Ханс-Дитер Флик (Германия, "Бавария");

Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль");

Хулен Лопетеги (Испания, "Севилья");

Зинедин Зидан (Франция, "Реал").

В этом году из-за пандемии коронавируса впервые не будет вручаться Золотой мяч – традиционная награда лучшему игроку года в Европе от авторитетного журнала France football.

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Марк Сировой

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