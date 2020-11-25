Футбол. FIFA объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера года – список
Международная федерация футбола FIFA огласила список из 11 кандидатов на звание лучшего футболиста года.
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В него вошли (в скобках – гражданство, клуб):
Роберт Левандовски (Польша, "Бавария");
Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус");
Лионель Месси (Аргентина, "Барселона");
Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль");
Серхио Рамос (Испания, "Реал");
Неймар (Бразилия, "ПСЖ");
Киллиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");
Мохаммед Саллах (Египет, "Ливерпуль");
Тиаго Алькантара (Испания, "Бавария", в сентябре перешел "Ливерпуль");
Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити");
Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль").
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На звание лучшего вратаря года претендуют:
Алиссон Беккер (Бразилия, "Ливерпуль");
Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал");
Кейлор Навас (Коста-Рика, "ПСЖ");
Мануэль Нойер (Германия, "Бавария");
Ян Облак (Словения, "Атлетико");
Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").
За титул лучшего тренера года поборются:
Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс Юнайтед");
Ханс-Дитер Флик (Германия, "Бавария");
Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль");
Хулен Лопетеги (Испания, "Севилья");
Зинедин Зидан (Франция, "Реал").
- В этом году из-за пандемии коронавируса впервые не будет вручаться Золотой мяч – традиционная награда лучшему игроку года в Европе от авторитетного журнала France football.
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