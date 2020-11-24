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"Ситуация безумная". Футболист "Динамо" рассказал о вспышке коронавируса в клубе

24.11.2020, 16:09
Миккель Дуэлунд (фото - ФК Динамо Киев)

В киевском "Динамо" переболели коронавирусом COVID-19 почти все футболисты. Об этом рассказал датскому изданию Tips Bladet полузащитник Миккель Дуэлунд.

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"Я думаю, что весь наш состав игроков, за исключением, может быть, нескольких игроков, либо имел корону, либо имеет ее прямо сейчас. Это совершенно безумная ситуация", – сказал он.

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Дуэлунд, который также переболел COVID-19, сказал, что имел проблемы с кровью и был в больнице. После выздоровления он вернулся к тренировкам, но вынужден был их прекратить из-за осложнений после болезни.

"Я не должен делать ничего, что увеличивает частоту сердечных сокращений, может быть, еще 7-10 дней", – объяснил футболист.

Отмечается, что Дуэлунд не сыграет в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против "Барселоны".

  • 11 ноября "Динамо" заявляло, что выздоровели восемь заболевших COVID-19 игроков, у еще двух футболистов был положительный тест.
  • 13 ноября коронавирус выявили у лидеров киевлян – капитана Сергея Сидорчука и вингера Виктора Цыганкова. 23 ноября главный тренер Мирча Луческу сказал на пресс-конференции, что их тесты уже негативные, однако с "Барселоной" они не сыграют.

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Марк Сировой
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