Лига чемпионов. "Барселона" потеряла двух основных футболистов перед игрой с "Динамо"

У защитников "Барселоны" Пике и Роберто – травмы. У "Динамо" несколько игроков выбыло из-за коронавируса, в частности Цыганков и Сидорчук

Основные защитники "Барселоны" Жерар Пике и Сержи Роберто травмировались перед матчем Лиги чемпионов с киевским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба в Twitter.

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Отмечается, что у Пике – растяжение внутренней боковой связки третьей степени и частичная травма передней крестообразной связки правого колена. У Роберто – разрыв подколенного сухожилия правой ноги.

В клубе заявили, что на восстановление Роберто уйдет предположительно два месяца.

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Срок восстановления Пике в клубе не сообщили, однако испанское спортивное медиа Mundo Deportivo пишет, что по оптимистичным прогнозам, в клубе рассчитывают на Пике не ранее чем через восемь недель. Если же ему потребуется операция, то защитник может оказаться вне игры на несколько месяцев.

Ранее травму колена получил и юный талант "Барсы" Ансу Фати.

Матч ЛЧ "Динамо" – "Барселона" должен состояться 24 ноября в Киеве. Первый поединок в Испании завершился победой каталонцев со счетом 2:1.

11 ноября "Динамо" заявляло, что выздоровели восемь заболевших COVID-19 игроков, у еще двух футболистов был положительный тест.

13 ноября коронавирус выявили у лидеров киевлян – капитана Сергея Сидорчука и вингера Виктора Цыганкова. Также в лазарете находятся травмированные Никита Бурда, Назарий Русин и Александр Тымчик.

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Марк Сировой

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