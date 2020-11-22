В стиле Месси. Футболист молодежки "Динамо" забил супергол – видео

18-летний полузащитник "Динамо" Юрий Тлумак в стиле Лионеля Месси забил гол в ворота "Ингульца" в матче чемпионата Украины U-19. Видео опубликовала пресс-служба киевского клуба.

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Тлумак получил мяч на фланге возле штрафной и вся оборона Ингульцы была сконцентрирована у ворот. Однако юный "динамовец" вместо подачи начал одного за одним обыгрывать соперников, вошел в штрафную и ударом под перекладину не оставил шансов вратарю.

Всего Тлумак обыграл шестерых оппонентов. Украинские спортивные СМИ (например, Спорт 24 и Football.ua) уже сравнили мяч с голами суперзвезды "Барселоны" Лионеля Месси.

Матч завершился со счетом 2:4 в пользу "Динамо". Football.ua отмечает, что Тлумак является воспитанником львовских Карпат и уже успел дебютировать на взрослом уровне в Украинской Премьер-лиге в прошлом сезоне. Отец футболиста – Андрей Тлумак, известный в прошлом вратарь, который выступал в частности за "Металлист", "Зарю" и "Карпаты".

"Динамо" лидирует в первенстве U-19. В активе команды 25 очков после 11 сыгранных матчей. На втором месте находится донецкий "Шахтер": "горняки" набрали 21 очко, но имеют еще матч в запасе.

Во взрослом чемпионате "Динамо" также находится на первом месте с 23 очками после 10 туров. У второго "Шахтера" – 20 очков.

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