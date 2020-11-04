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04.11.2020, 23:59

Лига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фото

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Лига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фото
Лига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фото
Лига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фотоЛига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": киевляне проиграли с минимальным разрывом – фото

Матч закончился со счетом 2:1

Сегодня, 4 ноября, киевское "Динамо" на выезде играло с испанской "Барселоной" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч закончился со счетом 2:1.

В ворота киевлян забили: Лионель Месси на 5-ой минуте и Жерар Пике не 65-ой.

Единственный мяч от "Динамо" забил Виктор Цыганков на 75-ой минуте матча.

Турнирное положение после трех туров: "Барселона" – 9 очков, "Ювентус" – 6, "Динамо" – 1, "Ференцварош" – 1.
Следующий матч "Динамо" проведет 24 ноября против "Барселоны" на НСК Олимпийский в Киеве.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, динамо киев, фк барселона
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