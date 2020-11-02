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Перед игрой с "Барселоной". В "Динамо" произошла вспышка коронавируса – список заболевших

02.11.2020, 06:25
Перед игрой с
Динамо Киев (фото - пресс-служба клуба)

В матче с "Барселоной" из-за коронавируса не сыграют сразу четыре основных футболиста "Динамо". COVID-19 выявили и у ассистента Луческу

Сразу у нескольких футболистов киевского "Динамо" выявили коронавирус перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Накануне вылета COVID-19 выявили у Георгия Цитаишвили, Николая Шапаренко, Александра Караваева, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Тудора Бэлуцэ. 26 октября сообщалось о коронавирусе у основного вратаря Георгия Бущана, флангового/центрального защитника Виталия Миколенко и тренера по физподготовке Виталия Кулыбы. 31 октября положительный тест получил второй голкипер Денис Бойко.

Перед вояжем в Барсу COVID-19 выявили еще у Эмиля Караса (помощника главного тренера Мирчи Луческу) и четырех членов персонала.

Все заболевшие отправились на самоизоляцию, чувствуют себя удовлетворительно.

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Марк Сировой
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