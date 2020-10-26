В "Динамо" перед матчем Лиги чемпионов обнаружили троих больных COVID-19: кто сыграет

У всех остальных игроков и сотрудников клуба результаты теста на коронавирус отрицательные

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали тесты на COVID-19, результаты которых оказались положительными перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против будапештского "Ференцвароша". Об этом сообщает пресс-служба ФК.

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Помимо футболистов коронавирус обнаружили у тренера клуба по физической подготовке Виталия Кулыбы. В сообщении отмечается, что все заболевшие находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные, сообщает пресс-служба "Динамо".

Также клуб опубликовал список игроков, которые смогут сыграть против "Ференцвароша":

Вратари: Денис Бойко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет;



Защитники: Илья Забарный, Томаш Кендзера, Денис Попов, Владислав Сирота, Виталий Шабанов;



Полузащитники: Александр Андриевский, Тудор Бэлуцэ, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Денис Гармаш, Карлос де Пена, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Богдан Леднев, Сергей Сидорчук, Георгий Цитаишвили, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев;



Нападающие: Клейтон, Родригес, Назарий Русин, Владислав Супряга.

8 октября у 18 игроков и сотрудников донецкого "Шахтера" выявили коронавирус.

В прошлом туре, 20 октября, Лиги чемпионов "Динамо" проиграло туринскому "Ювентусу" со счетом 2:0.

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Станислав Стороженко

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