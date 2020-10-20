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Лига чемпионов. "Динамо" проиграло "Ювентусу" в Киеве

20.10.2020, 22:15
Лига чемпионов.
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Это первое поражение киевлян в официальном матче с момента назначения Мирчи Луческу

Киевское "Динамо" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграло туринскому "Ювентусу" со счетом 0:2.

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Оба гола в ворота Георгия Бушана забил испанский форвард туринцев Альваро Мората.

Это первое поражение киевлян в официальном матче с момента назначения Мирчи Луческу главным тренером клуба 23 июля.

На матч пустили 30% от общего количества болельщиков, которое может вместить НСК Олимпийский. Поединок прошел без участия главной звезды "Ювентуса" – легендарного Криштиану Роналду.



Вадим Ребрина
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