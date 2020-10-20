Лига чемпионов. "Динамо" проиграло "Ювентусу" в Киеве
20.10.2020, 22:15
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Это первое поражение киевлян в официальном матче с момента назначения Мирчи Луческу
Киевское "Динамо" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграло туринскому "Ювентусу" со счетом 0:2.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Оба гола в ворота Георгия Бушана забил испанский форвард туринцев Альваро Мората.
Это первое поражение киевлян в официальном матче с момента назначения Мирчи Луческу главным тренером клуба 23 июля.
На матч пустили 30% от общего количества болельщиков, которое может вместить НСК Олимпийский. Поединок прошел без участия главной звезды "Ювентуса" – легендарного Криштиану Роналду.
- На пути в групповой этап ЛЧ "Динамо" обыграло нидерландский "АЗ Алкмаар" и бельгийский "Гент".
- В группе G Лиги чемпионов киевляне сыграют с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".
- 15 октября "Динамо" разрешили провести матч против "Ювентуса" с болельщиками.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии