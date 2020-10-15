Футбол. Матч "Динамо" – "Ювентус" разрешили провести с болельщиками

Киев находится в оранжевой карантинной зоне

Матч группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" (Киев) с "Ювентусом" пройдет со болельщиками на трибунах НСК Олимпийский. Об этом сообщает сайт столичного клуба.

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Минздрав разрешил организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны таким образом, чтобы не возникало скопления людей.

Разрешен допуск зрителей на секторы не более 30% болельщиков от общего количества, которое может вместить стадион НСК Олимпийский

Киев находится в оранжевой карантинной зоне.

1 октября состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ. Киевское "Динамо" попало в группу G к "Барселоне", "Ювентусу" и "Фенеренцварошу".

3 октября Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов

6 октября "Динамо" попросило мэра Киева Виталия Кличко дать разрешение для проведения матчей ЛЧ с болельщиками.

Арина Толина

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