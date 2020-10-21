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21.10.2020, 21:48

Лига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фото

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Лига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фото
Лига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фото
Лига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фотоЛига чемпионов. Донецкий "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реал Мадрида" – 3:2 – фото

Донецкий клуб впервые в истории переиграл мадридский "Реал"

Сегодня, 21 октября, донецкий "Шахтер" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выиграл у "Реал Мадрида" со счетом 3:2.

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"Галактикос" пропустили уже на 29-й минуте матча: проход полузащитника "горняков" Виктора Корниенко завершился передачей на бразильского футболиса Тете – он нанес точный удар в ворота Тибо Куртуа. Через 4 минуты "Шахтер" выигрывал уже 2:0 – футболист "Реала" Рафаэль Варан в борьбе с Дентиньо переправил мяч в свои ворота.

На 42-й минуте Тете получил мяч вблизи штрафной и пяткой отпасовал на форварда "Шахтера" Манора Соломона – тот снова "пробил" вратаря "сливочных" – 3:0. 

В первой половине второго тайма испанский клуб сумел отыграть два мяча: сначала Лука Модрич на 54-й минуте "пробил в девятку", а затем вышедший на замену Луке Йовичу Винисиус пробил в левый нижний угол ворот "кротов" – 2:3.

На третьей добавленной минуте второго тайма "Реал" все же смог забить украинскому клубу, однако арбитр отменил гол, поскольку Винисиус находился в офсайде. 

Также сегодня в 22:00 сыграют соперники "Шахтера" по группе B – "Интер" и "Боруссия" Менхегладбах. 

  • Вчера киевское "Динамо" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграло туринскому "Ювентусу" со счетом 0:2. 28 октября киевляне сыграют против "Ференцвароша". 

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Фото: ЕРА

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Теги: футбол, Лига чемпионов, реал мадрид, шахтер, марлос, дентиньо, тете
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