Лига чемпионов. "Динамо" – 0:2 – "Ювентус": видео лучших моментов и всех голов

Вчера киевское "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2 проиграло туринскому "Ювентусу". Оба гола в составе итальянской команды забил Альваро Мората.

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На перерыв соперники ушли при счете 0:0, хотя убойную возможность отличиться в начале поединка упустил легенда итальянского клуба Джорджо Кьеллини. Он не смог переправить мяч головой в пустые ворота после ошибки на выходе голкипера Георгия Бущана.

Но уже на первой минуте второго тайма забил Альваро Мората. Бущан отбил перед собой, а испанский форвард оказался расторопнее всех в штрафной и с близкого расстояния переправил мяч в сетку 0:1.

"Динамо" во второй половине тайма прижало противника к воротам, но острых моментов так и не создало. А уже на 84-й Мората оформил дубль. Испанец выбежал из-за спины юного Ильи Забарного и в упор пробил головой. Мяч пролетел между ног Бущана и оказался в сетке. 0:2.

"Динамо" не смогло выиграть в первом для себя за пять лет матче группового этапа Лиги чемпионов. Это также стало первым поражением киевского клуба в официальных играх под руководством Мирчи Луческу.

В параллельном поединке группы "Барселона" разгромила венгерский "Ференцварош" (5:1), который, к слову, возглавляет экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров. Таким образом каталонцы лидируют в турнирной таблице после первого тура, на втором месте – "Ювентус", на третьем – "Динамо", на последнем – "Ференцварош".

На пути в групповой этап ЛЧ "Динамо" обыграло нидерландский "АЗ Алкмаар" и бельгийский "Гент".

В группе G Лиги чемпионов киевляне сыграют с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

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