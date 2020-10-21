Лига чемпионов. "Динамо" – 0:2 – "Ювентус": видео лучших моментов и всех голов

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

"Динамо" не смогло обыграть "Ювентус", который приехал без суперзвезды Криштиану Роналду. Это первое официальное поражение Луческу во главе клуба

Вчера киевское "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2 проиграло туринскому "Ювентусу". Оба гола в составе итальянской команды забил Альваро Мората.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На перерыв соперники ушли при счете 0:0, хотя убойную возможность отличиться в начале поединка упустил легенда итальянского клуба Джорджо Кьеллини. Он не смог переправить мяч головой в пустые ворота после ошибки на выходе голкипера Георгия Бущана.

Но уже на первой минуте второго тайма забил Альваро Мората. Бущан отбил перед собой, а испанский форвард оказался расторопнее всех в штрафной и с близкого расстояния переправил мяч в сетку 0:1.

"Динамо" во второй половине тайма прижало противника к воротам, но острых моментов так и не создало. А уже на 84-й Мората оформил дубль. Испанец выбежал из-за спины юного Ильи Забарного и в упор пробил головой. Мяч пролетел между ног Бущана и оказался в сетке. 0:2.

"Динамо" не смогло выиграть в первом для себя за пять лет матче группового этапа Лиги чемпионов. Это также стало первым поражением киевского клуба в официальных играх под руководством Мирчи Луческу.

В параллельном поединке группы "Барселона" разгромила венгерский "Ференцварош" (5:1), который, к слову, возглавляет экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров. Таким образом каталонцы лидируют в турнирной таблице после первого тура, на втором месте – "Ювентус", на третьем – "Динамо", на последнем – "Ференцварош".

  • На пути в групповой этап ЛЧ "Динамо" обыграло нидерландский "АЗ Алкмаар" и бельгийский "Гент".
  • В группе G Лиги чемпионов киевляне сыграют с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

Читайте также: "Очень рад!" Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин устроился в московское "Динамо"

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: видео, Лига чемпионов, Ювентус, ЛЧ, динамо киев, голы, обзор, альваро мората
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Лига чемпионов. "Динамо" – 0:2 – "Ювентус": видео лучших моментов и всех голов
Лига чемпионов. "Динамо" – 0:2 – "Ювентус": видео лучших моментов и всех голов
Космический зонд сел на астероид, сдул с его поверхности образцы и улетел – видео из NASA
Космический зонд сел на астероид, сдул с его поверхности образцы и улетел – видео из NASA
Первый в своем классе стелс-эсминец ВМС США провел боевые стрельбы – видео
Первый в своем классе стелс-эсминец ВМС США провел боевые стрельбы – видео
ТЭК Официально. Нафтогаз отложил выпуск евробондов на $500 млн: названы причины
Северный поток-2. США расширили интерпретацию санкций: что изменилось
ТЭК Северный поток-2. США расширили интерпретацию санкций: что изменилось
В Раде появилось постановление об увольнении министра экономики
В Раде появилось постановление об увольнении министра экономики
Популярное
фото/видео
Лига чемпионов. "Динамо" – 0:2 – "Ювентус": видео лучших моментов и всех голов
Лига чемпионов. "Динамо" – 0:2 – "Ювентус": видео лучших моментов и всех голов
Космический зонд сел на астероид, сдул с его поверхности образцы и улетел – видео из NASA
Космический зонд сел на астероид, сдул с его поверхности образцы и улетел – видео из NASA 06:43
В Киеве под зданием суда читали книгу "Дело Василия Стуса": фото, видео
В Киеве под зданием суда читали книгу "Дело Василия Стуса": фото, видео 20.10.20, 23:53
Первый в своем классе стелс-эсминец ВМС США провел боевые стрельбы – видео
Первый в своем классе стелс-эсминец ВМС США провел боевые стрельбы – видео 20.10.20, 19:11
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 