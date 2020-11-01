Лучший нокаут года. Джервонта Дэвис "выключил" Санта Круса – видео последних секунд боя

В ночь на 1 ноября в Сан-Антонио (США) американский топ-боксер из второго полулегкого веса (до 59 кг) Джервонта Дэвис записал на свой счет потенциально лучший нокаут сезона. Невероятный по накалу страстей поединок с опытным 32-летним мексиканцем Лео Санта Крусом закончился в шестом раунде.

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Бойцы не стали тратить время на разведку и сходу инициировали скоростной бокс с акцентированными ударами. Долговязый Санта Крус пытался удержать оппонента "на передней руке", но левша Дэвис то и дело опасно сокращал дистанцию и постоянно терроризировал мексиканца апперкотами.

Лео в третьем раунде, работая в корпус, начал бить ниже пояса, чем вывел из себя Джервонту, который стал отвечать тем же. Время от времени вспыхивала яростная драка.

В конце шестого раунда Дэвис буквально срубил Санта Круса в его же углу ринга жесточайшим апперкотом слева. Страшный нокаут поставил точку в одном из лучших боев года. Лео откачивали пару минут.

Джервонта довел послужной список до 24 побед, из которых 23 добыты досрочно. Резюме Санта Круса ухудшилось до 37 побед (19 досрочных), двух поражений и одной ничьи.

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Видео: facebook.com/premierboxingchampions