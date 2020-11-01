Лучший нокаут года. Джервонта Дэвис "выключил" Санта Круса – видео последних секунд боя

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

26-летнего американского нокаутера Дэвиса давно сватают в противники Василию Ломаченко, но до сих пор с этим вариантом ничего не выгорело

В ночь на 1 ноября в Сан-Антонио (США) американский топ-боксер из второго полулегкого веса (до 59 кг) Джервонта Дэвис записал на свой счет потенциально лучший нокаут сезона. Невероятный по накалу страстей поединок с опытным 32-летним мексиканцем Лео Санта Крусом закончился в шестом раунде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бойцы не стали тратить время на разведку и сходу инициировали скоростной бокс с акцентированными ударами. Долговязый Санта Крус пытался удержать оппонента "на передней руке", но левша Дэвис то и дело опасно сокращал дистанцию и постоянно терроризировал мексиканца апперкотами.

Лео в третьем раунде, работая в корпус, начал бить ниже пояса, чем вывел из себя Джервонту, который стал отвечать тем же. Время от времени вспыхивала яростная драка.

В конце шестого раунда Дэвис буквально срубил Санта Круса в его же углу ринга жесточайшим апперкотом слева. Страшный нокаут поставил точку в одном из лучших боев года. Лео откачивали пару минут.

Джервонта довел послужной список до 24 побед, из которых 23 добыты досрочно. Резюме Санта Круса ухудшилось до 37 побед (19 досрочных), двух поражений и одной ничьи.

Смотрите видео: Девять падений за пять раундов. В США прошел потенциальный бой года Сепеда-Баранчик

Видео: facebook.com/premierboxingchampions

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: бокс, нокаут, джервонта дэвис, Лео Санта Крус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Лучший нокаут года. Джервонта Дэвис "выключил" Санта Круса – видео последних секунд боя
Лучший нокаут года. Джервонта Дэвис "выключил" Санта Круса – видео последних секунд боя
Как Усик и Чисора оценили свой поединок: послематчевые комментарии боксеров – видео
Как Усик и Чисора оценили свой поединок: послематчевые комментарии боксеров – видео
Магическое очарование. В этом году Хеллоуин совпал с редкой "голубой" луной: видео
Магическое очарование. В этом году Хеллоуин совпал с редкой "голубой" луной: видео
Продовольствие Без крови и боли: как владелец бренда Etnodim собирается кормить страну растительным мясом
"Историческое решение". НКРЭКУ впервые одобрила RAB-тарифы для облэнерго
ТЭК "Историческое решение". НКРЭКУ впервые одобрила RAB-тарифы для облэнерго
"Нет" серой аренде, "да" миллионам грн в бюджет: у рынка аренды госпомещений новая жизнь
Мнение "Нет" серой аренде, "да" миллионам грн в бюджет: у рынка аренды госпомещений новая жизнь
Популярное
фото/видео
Лучший нокаут года. Джервонта Дэвис "выключил" Санта Круса – видео последних секунд боя
Лучший нокаут года. Джервонта Дэвис "выключил" Санта Круса – видео последних секунд боя
Как Усик и Чисора оценили свой поединок: послематчевые комментарии боксеров – видео
Как Усик и Чисора оценили свой поединок: послематчевые комментарии боксеров – видео 04:33
В Испании люди вышли протестовать против карантина, дошло до столкновений с полицией: фото
В Испании люди вышли протестовать против карантина, дошло до столкновений с полицией: фото 31.10.20, 23:59
Магическое очарование. В этом году Хеллоуин совпал с редкой "голубой" луной: видео
Магическое очарование. В этом году Хеллоуин совпал с редкой "голубой" луной: видео 31.10.20, 14:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 