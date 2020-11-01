Как Усик и Чисора оценили свой поединок: послематчевые комментарии боксеров – видео

Несмотря на определенные проблемы в начале боя с ветераном Дереком Чисорой, Александр Усик по-прежнему собирается собрать в супертяжелом весе все основные мировые титулы – так, как он это сделал в дивизионе ниже. Об этом боксер заявил после победы по очкам над стойким британцем.

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"Это был настоящий тест в супертяжелом весе. Чисора – крупный, сложный парень. Я ожидал такой поединок. Мы настраивались на еще более (сложный бой). <...> У меня год не было боевой практики", – пояснил Усик в эфире Sky Sports Boxing.

Он ответил "я не знаю" на вопрос, как оценивает выступление: дало ли оно ответ на сомнения болельщиков о перспективах в хэвивейте или, наоборот, оставило их еще больше. "Это вопрос для фанатов, "условных" экспертов", – добавил он.

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Отвечая на вопрос, считает ли он, что все-таки станет чемпионом мира в категории свыше 90,7 кг, Усик заявил: "Абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом. Абсолютным", – и передал привет Энтони Джошуа.

Чисора сообщил, что отлично себя чувствует, только разочарован результатом. Британец уверен, что сделал достаточно, чтобы победить Усика: "100%. Да, уступил несколько раундов, но темп задавал я. Судьи увидели другое".

Британец пожелал фанатам "оставаться здоровым и не депрессировать" из-за коронавирусных ограничений.

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