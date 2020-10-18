"Я был лучше". Ломаченко не согласился с результатом поединка – видео

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Украинский боксер заявил, что будет пересматривать видео боя, потому что он был лучшим во второй его части

Украинский боксер Василий Ломаченко не согласился с решением судей по результату поединка, победу в котором одержал американец Теофимо Лопес. Он заявил, что точно был лучше и будет еще раз пересматривать видеозапись боя. Видео с его заявлением было опубликовано на Youtube.

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В поединке судьи единогласным решением присудили победу Лопесу – таким образом Ломаченко потерял все свои пояса, уступив американскому боксеру звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

"В принципе вторую половину (боя – ред.), я считаю, что я забрал. Я хочу приехать домой и пересмотреть поединок, но я не согласен с решением", – заявил украинец.

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Теги: Василий Ломаченко, Спорт, бокс, чемпион мира, Теофимо Лопес
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