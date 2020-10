Супербой. Боксер Василий Ломаченко не стал абсолютным чемпионом, проиграв Теофимо Лопесу

Один из самых титулованных украинских боксеров, 32-летний Василий Ломаченко, не сумел стать абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг): этот статус сегодня в Лас-Вегасе завоевал 23-летний американец Теофимо Лопес – тот, который владел недостающим в коллекции украинца поясом IBF. Поединок завершился его победой по очкам.

Ломаченко по традиции не форсировал события, отдав инициативу создания атак противнику, но включился в работу лишь с 8-го раунда. Василий действовал гораздо точнее противника, но тот выбрасывал по меньшей мере вдвое больше ударов, чем и впечатлил в итоге судей.

Ломаченко, понимая, что проигрывает из-за пассивности, поднажал в заключительных раундах, но это было слишком поздно и мало. Победа Лопеса единогласным решением судей (116-112, 119-109 и 117-111), двое из которых, судя по цифрам, были весьма благосклонны к местному боксеру.

Поединок, несмотря на неформальный статус события года в боксе, получился очень напряженным, но едва ли зрелищным.

Таким образом, Лопес стал пятым в истории бокса, кто одновременно удерживает все четыре главных титула чемпиона мира – по версиям WBC, WBO, WBA и IBF. Прошлым, кому покорилась эта вершина, был в 2018 году кум Ломаченко – тяжеловес Александр Усик.

