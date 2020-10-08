Бокс. Беринчик избил и досрочно прошел опытного румына Симиона: видео лучших моментов боя

До этого поединка украинец занимал четвертую строку в рейтинге WBO, где чемпионом мира является его друг Василий Ломаченко (как и по WBC с WBA)

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик уверенно перебоксировал и досрочно победил румынского ветерана Виорела Симиона: секунданты сняли последнего с боя перед началом восьмого раунда. О ходе поединка пишет Vringe.

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Уроженец Сорокино удивил тем, что сегодня куда больше обычного боксировал по классическим канонам, чем работал в привычном стиле драчуна. Беринчик (14-0, 8 КО) много перемещался в высоком темпе, который был неприятен 39-летнему оппоненту, готовил атаки из-за джеба и вообще действовал разнообразно.

Еще до экватора поединка Виорел начал запаздывать – из-за усталости и потому, что "нахватался" ударов, хотя до последнего за счет опыта старался делать противостояние конкурентным.

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В конце шестого и седьмого раундов Симиону (22-4, 9 КО) отсчитали нокдауны, а на восьмой он уже не вышел: его угол предпочел сберечь боксеру здоровье и отказался от продолжения. Итог – ТКО 8 в пользу украинца.

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Видео: XSport.ua

Евгений Пилипенко

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