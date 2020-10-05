Девять падений за пять раундов. В США прошел потенциальный бой года в боксе: видео нокаута

В отборочном поединке за право претендовать на титул чемпиона мира WBC в суперлегком весе беларус Иван Баранчик (20-2, 13 KO) проиграл брутальным нокаутом американцу Хосе Сепеде (33-2, 26 KO). Это боксерское противостояние является топ-кандидатом в номинации "лучший бой года", а его финиш – в номинации "лучший нокаут года", пишет Vringe.

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Уже в 1-м раунде Сепеда дважды побывал на полу, но во 2-м его "достижение" повторил Баранчик (первое его падение почему-то не засчитали). Когда Сепеда бросился на добивание, то пропустил и в третий раз за бой упал на ринг.

В 3-м раунде Хосе отправил беларуса в нокдаун в третий раз, а затем и в 4-м. Баранчик не стушевался и в 5-м "уронил" Сепеду. Когда Иван попытался развить успех, то пропустил и оказался в нокауте.

Ракурс из рингсайда:

В конце сентября 2020-го украинский средневес Сергей Деревянченко уступил Джермаллу Чарло по очкам: американец защитил звание чемпиона WBC.

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