Бокс. Украинский боксер Деревянченко уступил американцу Чарло – видео лучших моментов боя

Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко уступил американцу Джермаллу Чарло, которому удалось защитить титул чемпиона WBC в этой категории.

Чарло держал Деревянченко на расстоянии, используя джеб. В третьем раунде Деревянченко пропустил удар, еле устояв на ногах. Американец сумел рассечь украинцу около обеих глаз.

Charlo buckles the knees of Derevyanchenko at the end of the 8th round. #LionsOnly pic.twitter.com/hCopIfTApJ