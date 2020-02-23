Бокс. Фьюри нокаутировал Уайлдера: видео

Бой-реванш за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между американцем Дионтэем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) завершился досрочной победой претендента. Об этом сообщает Vringe.com.
В третьем раунде Фьюри сперва потряс, затем отправил Уайлдера в нокдаун. Прозвучал гонг, чемпион с трудом поковылял в свой угол. Следующая трехминутка тоже ушла в актив претенденту. В поединке увеличилось количество клинчей.
"В пятом раунде Уайлдер вновь побывал на пятой точке, выживал до гонга. В этой же трехминутке рефери оштрафовал Фьюри - тот постоянно наваливался на оппонента", - отмечается в сообщении. Британец полностью контролировал ход боя.
В седьмом раунде Фьюри зажал Уайлдера в углу ринга, дважды попал правым прямым, после чего рефери остановил бой.
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