Бокс: Тайсон Фьюри с трудом одолел Отто Валлина - видео

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Поединок закончился со счетом 116-112, 117-111 и 118-110 в пользу британца

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO) выиграл по очкам бой против шведа Отто Валлина (20-1, 13 KO). Бой состоялся 14 сентября.

Бой продолжался девять раундов. После пропущенного в третьем раунде удара Фьюри получил рассечение, и в шестом раунде рефери остановил бой и пригласил врача. Однако британец смог продолжить поединок, который продолжался с переменным успехом. По итогам судьи присудили Фьюри победу со счетом 116-112, 117-111 и 118-110.

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Теги: бокс, тайсон фьюри, Отто Валлин
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