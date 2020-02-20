Бокс. Фьюри с нокаутером Уайлдером повздорили на пресс-конференции – видео

На вчерашней пресс-конференции американский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе профессионального бокса Дионтэй Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и его противник по матчу-реваншу Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) из Британии театрально повздорили и потолкались на камеру. Оригинал видео показала компания Premier Boxing Champions.
Суть оживленного диалога между боксерами сводилась к классическому: кто же "настоящий" чемпион в дивизионе.
Встреча состоится вечером 22 февраля в Лас-Вегасе (США).
Озвучка: канал FightSpace