Бокс. Фьюри с нокаутером Уайлдером повздорили на пресс-конференции – видео

На вчерашней пресс-конференции американский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе профессионального бокса Дионтэй Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и его противник по матчу-реваншу Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) из Британии театрально повздорили и потолкались на камеру. Оригинал видео показала компания Premier Boxing Champions.

Суть оживленного диалога между боксерами сводилась к классическому: кто же "настоящий" чемпион в дивизионе.

Встреча состоится вечером 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

1 декабря 2018 года их бой завершился вничью, хотя Фьюри падал на настил ринга, причем в 12-м раунде лишь чудом сумел подняться и закончить встречу на ногах.

Уайлдер завоевал титул WBC в январе 2015 года и с той поры защитил его 10 раз.

Озвучка: канал FightSpace