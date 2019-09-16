Бокс. После боя Тайсону Фьюри наложили десятки швов: фото 18+

Победителю Владимира Кличко, британскому супертяжеловесу Тайсону Фьюри после боя против Отто Валлина на выходных наложили более 40 швов на рассеченном надбровье. Об этом со ссылкой на заявление боксера пишет Vringe.

При этом Фьюри (29-0-1, 20 КО) считает, что успеет залечить травму к дате матча-реванша против чемпиона мира по версии WBC Дионтэя Уайлдера.

"Это же бокс. Вы как хотели, чтобы пойти купаться, но не намокнуть? Это же драка", - отмахнулся Тайсон он бойцовских невзгод.

После боя (фото - ЕРА):

14 сентября Фьюри раздобыл крайне непростую победу над малоизвестным шведом Валлином (20-1, 13 КО). До боя букмекеры и обозреватели считали, что для фаворита это будет едва ли не "проходной" поединок. Британец победил единогласным решением судей, проведя почти весь бой с опасным рассечением над правым глазом.

Следующий бой он проведет, предположительно, 22 февраля 2020 года против Уайлдера (41-0-1, 40 КО) . В декабре 2018-го их поединок завершился вничью раздельным решением судей.

. В декабре 2018-го их поединок завершился вничью раздельным решением судей. Украинский профессиональный боксер Виктор Постол может получить шанс завоевать два из четырех главных чемпионских титулов 1 февраля.

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