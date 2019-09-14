Бокс. Определился будущий соперник Ломаченко

В Нью-Йорке прошел бой между американский боксером Дэвидом Хэйни и российским боксером Зауром Абдуллаевым. Перед началом пятого раунда Абдуллаев отказался от продолжения поединка из-за травмы. Об этом сообщает vRINGe.com.
Между ними прошел бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе - до 61,2 кг.
Абдуллаев продержался четыре раунда против Хэйни и досрочно закончил бой, сославшись на травму.
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Теперь Дэвид Хэйни стал обязательным претендентом для украинского боксера Василия Ломаченко.
СМИ сообщают, что бой между ними может состояться уже в декабре этого года.
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