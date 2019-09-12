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Бокс. 1 февраля Постол сможет завоевать два титула - WBC и WBO

Бокс. 1 февраля Постол сможет завоевать два титула - WBC и WBO - Фото
Виктор Постол (скриншот)
12.09.2019, 08:53

Украинец из Броваров является обязательным претендентом для чемпиона Хосе Карлоса Рамиреса, обладателя двух поясов - WBC и WBO

Украинский профессиональный боксер Виктор Постол может получить шанс завоевать два из четырех главных чемпионских титулов 1 февраля. Об этом Boxingscene.com рассказал Боб Арум, промоутер его потенциального соперника Хосе Карлоса Рамиреса из США.

По словам президента компании Top Rank, такой поединок планировался на более раннюю дату, однако его пришлось отсрочить из-за травмы левой руки американского чемпиона WBC/WBO в суперлегком весе (до 63,5 кг) и последовавшей за этом операции в августе.

"Мы устроим ему бой в субботу, которая предшествует воскресенью Супербоула (финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, - ред.)", - сказал Арум.

По линии WBO обязательный претендент Рамиреса - Джек Кэттеролл. Арум говорит, что в планах начала бой с украинцем, и затем - с британцем.

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