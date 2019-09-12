Бокс. 1 февраля Постол сможет завоевать два титула - WBC и WBO

Виктор Постол (скриншот)

Украинский профессиональный боксер Виктор Постол может получить шанс завоевать два из четырех главных чемпионских титулов 1 февраля. Об этом Boxingscene.com рассказал Боб Арум, промоутер его потенциального соперника Хосе Карлоса Рамиреса из США.

По словам президента компании Top Rank, такой поединок планировался на более раннюю дату, однако его пришлось отсрочить из-за травмы левой руки американского чемпиона WBC/WBO в суперлегком весе (до 63,5 кг) и последовавшей за этом операции в августе.

"Мы устроим ему бой в субботу, которая предшествует воскресенью Супербоула (финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, - ред.)", - сказал Арум.

По линии WBO обязательный претендент Рамиреса - Джек Кэттеролл. Арум говорит, что в планах начала бой с украинцем, и затем - с британцем.

3 октября 2015 года Постол в поединке за вакантный титул чемпиона WBC неожиданно для многих досрочно победил аргентинского нокаутера Лукаса Маттиссе. Можно посмотреть видео и фото, как это происходило.

Позднее, в начале 2016 года, Постол отказался боксировать в РФ.

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