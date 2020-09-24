Боксер Узелков идет в мэры Винницы от ОПЗЖ: приехал Бойко и попрыгал на скакалке

Вячеслав Узелков завершил карьеру боксера в 2014 году, с тех пор зарабатывая на услугах фитнес-коучинга

Бывший претендент на титул чемпиона мира в профессиональном боксе Вячеслав Узелков баллотируется в мэры родной Винницы от пророссийской партии Оппозиционная платформа-За життя. О решении пойти в политику он сообщил у себя в Instagram.

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"Уверен, что вместе со всеми здесь присутствующими мы наведем порядок", – пишет экс-боксер. Кандидатов в горсовет и Узелкова представляли Юрий Бойко и экс-регионал Владимир Продивус.

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Представитель Донецка в ТКГ, журналист Денис Казанский в Facebook напомнил об участии последнего, президента Федерации бокса Украины, в бандитских разборках на нелегальных янтарных "клондайках" в Клесове Ровенской области. Вот видео этого столкновения 9 мая 2014 года.

Кандидат вместе с Бойко попрыгал на скакалке. Как пишет местное издание Vezhа, нардеп заявил, "а потом будут говорить: кто не скачет, тот москаль". Его поправили - "...не мэр". Узелков же перепутал Раду с российским парламентом, сказав, что у него "крутая команда, которая не один год уже у нас в Думе... в Раде".

Как пишет Vringe, в 2007 году Узелков нанес первое поражение будущему чемпиону мира Габриэлю Кампильо – нокаутом в 6-м раунде, а три года спустя достиг пика карьеры, боя за мировой титул WBA. Этот поединок он проиграл решением судей казахстанцу Бейбуту Шуменову. Позднее винничанин боксировал за титул чемпиона Европы, но также уступил по очкам – Эдуарду Гуткнехту.

Местные выборы запланированы на 25 октября – до них остается ровно месяц.

В январе 2020 года боксер Ломаченко выложил в Instagram "религиозное" видео со спецназом армии РФ, в котором авторы благодарят "вежливых людей".

выложил в Instagram Боксер Усик позднее так рассуждал о войне и россиянах : "Они не виноваты. Наши царьки что-то не поделили".

Весной Усик и Ломаченко снялись в фильме российских церковников, заявив, что "мы единый народ".

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Евгений Пилипенко

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