У боксера Ломаченко спрогнозировали дату его возвращения на ринг

В середине октября, сразу же после проигранного Теофимо Лопесу поединка, боксеру из Украины сделали операцию на поврежденном правом плече

Экс-чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBС, WBО и WBА Василий Ломаченко после операции на правом плече уехал из США в Украину, "чувствует себя прекрасно" и, вероятно, вернется на ринг весной. Об этом пишет в Instagram его менеджер Эгис Климас.

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По словам агента боксера, который 17 октября проиграл бой за абсолютное чемпионство в легком весе американцу Теофимо Лопесу, он быстро восстанавливается после хирургического вмешательства и "делает реабилитационные упражнения".

"Он скоро вернется. Надеюсь, сможем снова увидеть его на ринге в марте или апреле", – уточнил Климас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement) 29 Окт 2020 в 5:27 PDT



После боя в команде Ломаченко (14-2, 10 КО) и его врач утверждали, что травма была получена еще до выхода на ринг, и по ходу противостояния она усугубилась. Накануне поединка у боксера говорили, что он отлично готов и здоров.

17 октября 2020-го Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей, чем совершил сенсацию в мире бокса, ведь до встречи боксер из Украины был фаворитом в пропорции 4 к 1. Почти две трети боя Ломаченко был очень инертным и нанес за 12 раундов всего 321 удар. Противник – 659.

После боя Ломаченко перенес вторую за пару лет операцию на плече.

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Евгений Пилипенко

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