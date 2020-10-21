Ломаченко прооперировали. Он дрался против Лопеса с травмой, заявили у него в команде

Источник утверждает, что перед выходом на ринг Ломаченко вкололи обезболивающее. Боксер из Украины очень заинтересован в реванше, заявил его менеджер

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко вчера, 20 октября, перенес операцию. Как пишет Yahoo! Sports, боксер "почувствовал дискомфорт и даже боль" в плече во время подготовки к бою с американцем Теофимо Лопесом, которому в итоге проиграл по очкам.

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Оперировал бойца хирург Нил Элатраш. По словам доктора, когда Ломаченко приехал на тренировки в США за полтора месяца до боя, "у него уже были проблемы". "Он сказал, что вполне нормально может тренироваться, но в бою это постоянно причиняло ему боль", – уточнил Элатраш.

Во время операции выяснилось, что у боксера был геморрагический бурсит и перелом хряща на внутренней стороне плеча, рядом с тем местом, которое также оперировал Элатраш весной 2018 года после боя с Хорхе Линаресом.

Ресурс пишет, что сейчас травма не такая опасная, как в прошлый раз.

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Менеджер проигравшего Эгис Климас заявил в эфире ESPN, что из-за травмы у них "вылетела целая неделя тренировок", после чего отец-тренер Анатолий Ломаченко хотел отказаться от боя, но сын настоял на его проведении. Василий, по словам его агента, не говорил о травме до боя, чтобы это не выглядело как оправдание возможному поражению.

По словам Климаса, Ломаченко заинтересован в реванше.

17 октября 2020-го Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей, чем совершил сенсацию в мире бокса, ведь до встречи боксер из Украины был фаворитом в пропорции 4 к 1. Почти две трети боя Ломаченко был очень инертным и нанес за 12 раундов всего 321 удар. Противник – 659.

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Евгений Пилипенко

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