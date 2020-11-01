Боксер из Симферополя (Украина) ожидаемо на классе перебоксировал матерого визави из Лондона (Англия). Бой прошел все отведенное время – 12 раундов

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе профессионального бокса Александр Усик (18-0, 13 КО) провел второй поединок в супертяжелом дивизионе, не без труда победив опытного Дерека Чисору. Местный боец проиграл гостю из Украины единогласным решением судей и получил десятое поражение в карьере – 32-10, 23 KO.

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Поединок начался, как и предполагалось, с атак крепко сбитого британца, который за счет массы и тяжелого удара незатейливо пытался забить уроженца Симферополя уже на старте. 1-й раунд остался за Чисорой: Усик пытался отбегаться, но было очень опасно.

Во 2-4 раундах Александр ускорился на ногах и насыпал навстречу британцу, хотя иногда и пропускал свинги Чисоры. Дерек часто норовил пробить ниже пояса.

К 5-6 раундам массивный Чисора устал. Усик включил скорость и перерабатывал британца, который почти перестал атаковать. У боксера из Украины начали проходить акцентированные удары. Успехов же Дерека стало намного меньше.

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В конце 7-го раунда Чисору от добивания спас гонг и отсутствие тяжеленного удара у фаворита: британец сильно поплыл.

В 8-м Чисора уже просто ходил на подвижным Усиком, собирая удары на свою голову. Дело, казалось, шло к концу, но в 9-10 раундах Александр брал паузы и позволял сопернику немного "подтянуться". В 11-м Чисора пытался вытянуть Усика на себя, но получалось не очень. Пошел вперед – стал эффективнее. А финальный раунд на боксе взял Усик.

Трое судей единогласно определили в победители Усика – 117-112 и дважды 115-113, но ему было очень тяжело с прирожденным супертяжем.

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Теперь Александр будет дожидаться результата декабрьского поединка чемпиона WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа с Кубратом Пулевом. Усик является обязательным претендентом для Джошуа по линии WBO и не намерен пропускать вперед чемпиона WBC Тайсона Фьюри (у того в декабре также будет вполне проходной бой).

Фьюри на пару с Джошуа весной хотят определить абсолютного чемпиона-супертяжеловеса (свыше 90,7 кг) – на кону в этом мегафайте будут титулы всех четырех основных организаций: IBF, WBC, WBO и WBA. Усик же собирается первым драться с Джошуа.

17 октября 2020-го Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей, чем совершил сенсацию в мире бокса, ведь до встречи Василий был фаворитом 4 к 1. Почти две трети боя Ломаченко был инертным и нанес за 12 раундов всего 321 удар, Лопес – 659.

После боя Ломаченко перенес вторую за пару лет операцию на плече.

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Евгений Пилипенко

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