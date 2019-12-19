Джошуа: Выйду в ринг с Усиком, он действительно хорош

Британский чемпион мира по боксу Энтони Джошуа намерен провести следующий бой с украинским супертяжем Александром Усиком, а не болгарином Кубратом Пулевым. Об этом сообщает Metro.
Джошуа сказал, что уважает обоих бойцов и не хочет никого обидеть, однако намерен встретиться с тем, кто "сильнее на бумаге", и имеет больше заслуг.
"Я выйду в ринг с более жестким соперником. У Усика больше достижений. У него хороший рекорд, так что я встречусь с ним, потому что он действительно хорош", - заявил британец.
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