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Джошуа: Выйду в ринг с Усиком, он действительно хорош

Джошуа: Выйду в ринг с Усиком, он действительно хорош - Фото
Энтони Джошуа (фото - ЕРА)
19.12.2019, 17:11

На бой с британцем претендуют Александр Усик и Кубрат Пулев

Британский чемпион мира по боксу Энтони Джошуа намерен провести следующий бой с украинским супертяжем Александром Усиком, а не болгарином Кубратом Пулевым. Об этом сообщает Metro.

Джошуа сказал, что уважает обоих бойцов и не хочет никого обидеть, однако намерен встретиться с тем, кто "сильнее на бумаге", и имеет больше заслуг.

"Я выйду в ринг с более жестким соперником. У Усика больше достижений. У него хороший рекорд, так что я встречусь с ним,  потому что он действительно хорош", - заявил британец.

  • Ранее WBO обязала Джошуа провести защиту титула против Усика в течение шести месяцев.
  • 7 декабря Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA.
  • В октябре Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна. Смотрите видео боя.

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Энтони Джошуа бокс Александр Усик wbo кубрат пулев
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