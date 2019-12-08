Бокс. Супертяжеловес Джошуа взял реванш у Руиса и вернул титулы

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа (23-1, 21 KO), который сенсационно проиграл летом андердогу Энди Руису (33-2, 22 КО), сумел поквитаться с мексиканцем за досрочное поражение и вернул себе пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA.

В реванше, состоявшемся в пригороде саудовской столицы Эр-Рияда, уже в 1-м раунде рыхлый сверх меры и потерявший резкость Руис получил справа от противника: удар "посек" мексиканца во внешнем углу левого глаза.

Смотрите видео: Звезда бокса Альварес зрелищно нокаутировал Ковалева из РФ

"Подсушенный" Энтони был более подвижным, чем в первом бою, и оставался на периферии. Энди никак не мог комфортно сократить дистанцию для атаки: многие удары были по воздуху. Претендент работал скупо, преимущественно джебом, но эпизодически ненадолго повышал активность – тогда бой становился зрелищнее.

Только в 8-м раунде Руису удалось немного зацепиться и записать трехминутку на свой счет. В остальном Джошуа не давал ему шанса поработать серийно и сразу же вязал противника, едва тот сближался на опасную дистанцию.

Итог боя – победа Джошуа единогласным решением судей за счет "классики" бокса: 118-110, 118-110 и 119-109. UD 12.