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Бокс. Супертяжеловес Джошуа взял реванш у Руиса и вернул титулы

Бокс. Супертяжеловес Джошуа взял реванш у Руиса и вернул титулы - Фото
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
08.12.2019, 00:08

В отличие от первой встречи в начале лета-2019, ответный поединок топовых бойцов дивизиона свыше 90,7 кг получился не самым зрелищным

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа (23-1, 21 KO), который сенсационно проиграл летом андердогу Энди Руису (33-2, 22 КО), сумел поквитаться с мексиканцем за досрочное поражение и вернул себе пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA.

В реванше, состоявшемся в пригороде саудовской столицы Эр-Рияда, уже в 1-м раунде рыхлый сверх меры и потерявший резкость Руис получил справа от противника: удар "посек" мексиканца во внешнем углу левого глаза. 

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"Подсушенный" Энтони был более подвижным, чем в первом бою, и оставался на периферии. Энди никак не мог комфортно сократить дистанцию для атаки: многие удары были по воздуху. Претендент работал скупо, преимущественно джебом, но эпизодически ненадолго повышал активность – тогда бой становился зрелищнее.

Только в 8-м раунде Руису удалось немного зацепиться и записать трехминутку на свой счет. В остальном Джошуа не давал ему шанса поработать серийно и сразу же вязал противника, едва тот сближался на опасную дистанцию.

Итог боя – победа Джошуа единогласным решением судей за счет "классики" бокса: 118-110, 118-110 и 119-109. UD 12.

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Энтони Джошуа бокс реванш Энди Руис
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