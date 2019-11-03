Звезда бокса Альварес зрелищно нокаутировал Ковалева из РФ: видео

Сауль Альварес (фото – Instagram / Canelo)

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев из РФ не сумел удержать титул, проиграв зрелищным нокаутом суперзвезде бокса Саулю Альваресу. Чтобы бросить вызов уроженцу Челябинска, мексиканец перешел через две весовых категории – из среднего веса (до 72,6 кг).

У 37-летнего россиянина и 29-летнего мексиканца получилось тактическое и "заточенное" под демонстрацию техники противостояние – без обоюдоострой рубки и/или обычной драки. Уступающий габаритами Альварес был лучше почти в каждом раунде: то немного, то отчетливо.

К 11-му раунду возрастной Ковалев (34-4-1, 29 КО) устал больше – в том числе от пропущенного тоннажа ударов, и в какой-то момент напоролся на мощный боковой слева в голову. Россиянин "пьяно станцевал" и получил справа короткий удар в каемку подбородка, упав в нокаут на средний канат

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Рефери не стал открывать счет, сразу дав отмашку. КО 11 – невероятная победа мексиканского крепыша, который оспаривает неофициальное звание лучшего боксера планеты вне зависимости от весовой категории.

В прошлом году Альварес (53-1-2, 36 КО) заключил самый крупный персональный контракт в истории не только бокса, но и спорта: он получит от стриминг-платформы DAZN $365 млн за 11 боев в течение пяти лет.

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