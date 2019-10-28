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Кадр дня в боксе. Участники финала Суперсерии после боя - фото

Кадр дня в боксе. Участники финала Суперсерии после боя - фото - Фото
Фото: facebook.com/WBSuperSeries
28.10.2019, 12:20

Заявлено, что призовой фонд глобального турнира Всемирная боксерская суперсерия - $50 млн, а победитель получает 10 миллионов долларов США

В сети появилось совместное фото финалистов турнира Всемирная боксерская суперсерия Джоша Тейлора и Риджиса Прогрейса, чей бой состоялся в ночь на 27 октября в Лондоне. Фото опубликовано в Facebook организаторов турнира.

Шотландец Тейлор (16-0, 12 KO) переработал американца Прогрейса (24-1, 20 KO), победив решением большинства судей.

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Он стал третьим в истории обладателем Кубка Али после Александра Усика и Каллума Смита, а также объединенным чемпионом IBF/WBA в суперлегком весе (до 63,5 кг).

На фото ниже - Прогрейс (слева) и Тейлор:

Справка. World Boxing Super Series основан весной 2017-го и заявлен как турнир с участием лучших боксеров той или иной весовой категории. На практике удается собрать не всех топ-бойцов, однако авторитет победителя Суперсерии все равно велик: он считается если не лучшим в дивизионе, то одним из двух-трех лучших. Нынешний сезон турнира проводится в трех весах: Тейлор победил в суперлегком, вскоре будут финалы в легчайшем и тяжелом.

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Суперсерия бокс Джош Тейлор риджис прогрейс
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