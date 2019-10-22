Бокс. Бывший соперник Кличко бросил вызов супертяжеловесу Усику

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У Дерека Чисоры на выходных уже запланирован бой с земляком Дэвидом Прайсом. Если он пройдет этого здоровяка, то вполне может сразиться и с украинцем.

Бывший соперник Виталия Кличко по бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, британец Дерек Чисора, не против сразиться с еще одними украинцем - недавно дебютировавшим в Королевском дивизионе Александром Усиком. Об этом он рассказал в эфире Seconds Out, пишет Vringe.

"Я не считаю, что он достаточно мощный для супертяжелого веса. Никаких намеков или полумер: я хочу бой с ним", - заявил Чисора, в 2012-м проигравший Кличко решением судей.

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Уже почти 36-летний уроженец Зимбабве иронизирует над тренировочными трюками Усика (17-0, 13 КО). Бой того с Чеззом Уизерспуном, где американца избили и вынудили капитулировать перед началом 8-го раунда, также Чисору (31-9, 22 KO) не впечатлил.

"Ему пора перестать жонглировать мячиками, тут не цирк. Это также не Танцы со звездами, а боксерский поединок. Фитнес - это хорошо, но только если завершаешь эти танцульки мощный ударом. Бум! - и соперник на полу. А у него фитнес, фитнес, фитнес", - описал Усика британец.

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Видео: David Haye

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Теги: бокс, Александр Усик, дерек чисора
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