Гвоздика госпитализировали после боя с Бетербиевым

Украинский боксер Александр Гвоздик госпитализирован после боя с россиянином Артуром Бетербиевым, сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль в Twitter.

"Когда мы покидали арену, Гвоздик садился в машину скорой помощи. Он отправляется в больницу в качестве меры предосторожности", - написал Рафаэль.

As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk.