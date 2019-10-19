Бокс. Бетербиев забил Гвоздика и стал объединенным чемпионом

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В поединке лучших полутяжеловесов планеты - украинца Александра Гвоздика (17-1, 14 KO) и россиянина Артура Бетербиева (15-0, 15 KO) - зафиксирована победа профессионального боксера родом из Дагестана. Обладатель мирового титула по версии IBF перебил чемпиона WBC в 10-м раунде, пишет Vringe.

Бетербиев начал бой агрессивно и в первых раундах порой попадал по украинцу на ближней/средней дистанциях. Гвоздик все держал и в ответ четко работал "двойками" с дальней, стараясь оставаться подвижным и не давать сопернику пристреляться.

Противостояние шло конкурентное. Гвоздик брал за счет активности большую часть боя, однако порой застаивался или решал порубиться, пропуская при этом опасные удары. Было немало эпизодов, когда оба одновременно наносили удары - и попадали.

В 9-м раунде Бетербиев успешно пошел вперед, перебивая Гвоздика. Тот явно потерялся под попаданиями чеченца, так и не оправившись до самого гонга.

У Александра в 10-м раунде никак не получалось оставаться на безопасной дистанции: чеченец непрерывно атаковал, и за минуту до гонга Гвоздик взял колено. Нокдаун. Спустя полминуты - еще один. И за 10 секунд до конца раунда - третий. Последовала отмашка рефери. КО 10 — победа Бетербиева.

На момент остановки боя Гвоздик лидировал на карточках двух судей - 87-84 и 86-85, третий отдавал предпочтение Бетербиеву - 87-83.

Первая предматчевая дуэль взглядов Гвоздика/Бетербиева - и вторая.

12 октября Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе, забив Уизерспуна.

Остальными титулами в полутяжелом весе владеют россияне: WBA - Дмитрий Бивол, WBO - Сергей Ковалев. У последнего на 2 ноября запланирован бой против суперзвезды профибокса Сауля Альвареса.

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