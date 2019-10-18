Бокс. Гвоздик с Бетербиевым взвесились: видео дуэли взглядов

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Оба бойца вложились в лимит полутяжелого дивизиона (до 79,4 кг)

Вчера, 17 октября, в Филадельфии состоялась церемония предматчевого взвешивания участников топ-поединка боксеров-полутяжеловесов - украинца Александра Гвоздика (17-0, 14 KO) и россиянина Артура Бетербиева (14-0, 14 KO).

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Чемпион мира по версии WBC из Харькова показал на весах ровно 79 кг, обладатель пояса IBF оказался на 200 грамм тяжелее.

Еще одна их дуэль взглядов.

Остальными титулами в полутяжелом весе владеют россияне: WBA - Дмитрий Бивол, WBO - Сергей Ковалев. У последнего на 2 ноября запланирован бой против суперзвезды профибокса Сауля Альвареса.

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Видео: FightHype и Top Rank Boxing

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Теги: Александр Гвоздик, бокс, артур Бетербиев, взвешивание
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